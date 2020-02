Les Raptors corrigent les Pacers de manière historique!

Toronto gère parfaitement le deuxième quart avec le duo Anunoby-Hollis-Jefferson qui se montre performant en attaque comme en défense. Les deux se trouvent à plusieurs reprises et tiennent bien Sabonis et Turner avec l’aide de Boucher. Au retour de Siakam et Ibaka le score est de 46-25, après un dunk d’Anunoby servi par RHJ.

Les titulaires poursuivent le travail effectué par les rotations. Ibaka reprend sa domination sur Turner avec 11 points et 14 rebonds à la pause. Lowry et Siakam affichent 14 unités au compteur et les Raptors mènent de 31 points (63-32).