Énergie de l’avenir: l’Ontario lorgne vers l’hydrogène

Mirage ou véritable technologie d’avenir? Le gouvernement de l’Ontario examine l’hydrogène comme énergie de «remplacement» du pétrole et du gaz «pour chauffer et éclairer nos domiciles, ainsi que pour les secteurs du transport et de l’industrie».

C’est le ministère de l’Environnement qui va mener une consultation là-dessus – et non celui de l’Énergie – parce qu’on vise surtout ici la réduction des gaz à effets de serre, associée dans l’opinion publique à la mitigation des changements climatiques.

Consultation

Le gouvernement de l’Ontario publie un document de travail aux fins de consultation qui pourrait mener l’an prochain à l’élaboration d’une «stratégie de l’hydrogène».

On fait valoir qu’une nouvelle économie basée sur l’hydrogène pourrait «attirer les investissements et créer plus d’emplois», tout en aidant l’Ontario à atteindre ses promesses officielles de réduction des gaz à effet de serre.

Des détails ont été communiqués à ce sujet ce jeudi 19 novembre par le ministre Jeff Yurek, pendant sa participation à une conférence virtuelle sur l’hydrogène, le développement durable et les finances.