Décès du professeur Alain Thomas

Alain Thomas, membre de longue date du conseil d’administration du Salon du livre de Toronto, est décédé subitement ce samedi 25 janvier.

Professeur de littérature française à la retraite de l’Université de Guelph, il était actif dans la communauté francophone, participant notamment à la croisière annuelle sur le lac Ontario de Francophonie en Fête dans son personnage de l’accordéoniste Marcel.

«Quelle perte énorme pour tous ceux qui l’ont côtoyé», a commenté Jacques Charette, directeur général de Francophonie en fête et chef de la logistique au Salon du livre de Toronto, soulignant «son entrain à l’accordéon sur la Croisière et Souper de homards, ou son implication des plus professionnelles comme trésorier pendant 18 ans au Salon du livre de Toronto. Sa bonne humeur et son humour constant nous manqueront.»

Au Salon du livre, il présidait chaque année le jury du prix littéraire Christine Dumitriu van Saanen. «Sa disparition laisse un immense vide dans nos coeurs», a déclaré le président Valéry Vlad.