Baby Point, de pied en cap

L’arrivée des premiers humains

Baby Point est un promontoire haut de 30 mètres [3] qui s’avance dans la rivière Humber à quelque 4,5 kilomètres au nord de son embouchure. À 117 mètres au-dessus du niveau de la mer, il est composé de schiste, de pierre calcaire et de grès, le tout couvert d’une couche de sable.

Lors de la dernière ère glaciale, il y a environ 13 000 ans, le cap était en réalité une île submergée dans l’ancien lac Iroquois, soit l’actuel lac Ontario, ce qui expliquerait la présence de la couche de sable sur le promontoire et le long du ravin.

Entre 12 000 et 7 500 av. J.-C., peu après la fin de l’ère glaciaire et le recul du glacier du Wisconsin, une première vague de paléo-indiens nomades s’est établie dans la région. Le climat semi-toundra était rude, mais le caribou pourvoyait à presque tous les besoins de ces premiers habitants. Les os et le bois servaient à la fabrication d’outils et les peaux étaient transformées en vêtements et abris.

Climat et peuplement

La période archaïque, entre 10 000 et 800 av. J.-C., a vu une augmentation de la population grâce à un changement radical du climat. Une température plus clémente a favorisé la diversification de la flore et de la faune, offrant du coup une plus grande variété de produits aux Amérindiens de la région.