Baby Point, l’histoire de la migration française vers l’intérieur du continent

En 1792, le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, John Graves Simcoe, a nommé le jeune Jacques Baby aux Conseils executif et legislatif du Haut-Canada et au poste de lieutenant du compté de Kent, afin de le récompenser de sa loyauté envers la couronne britannique et pour qu’il représente la communauté francophone du sud-ouest.

Le Traité de Jay

L’année suivante, le politicien en herbe est devenu juge de la Cour du district de Western avant d’organiser, en 1794, la milice locale de Détroit. Mais la même année, les Baby ont décidé de quitter la ville française, devenue américaine en vertu du Traité de Jay [3], pour s’établir à Sandwich (Windsor), à l’autre côté de la rivière Sainte-Claire.

En 1799, on a choisi Baby pour occuper temporairement la fonction de surintendant général adjoint des Affaires indiennes. Trois ans plus tard, Jacques s’est marié avec Elizabeth Abbott avec qui il a eu cinq fils et une fille.

En 1807, le couple a acheté la maison construite par Alexandre Duff, un des fondateurs de l’ancienne ville de Sandwich [4] [5].

La guerre de 1812

C’est peu après qu’a éclaté la Guerre de 1812. Baby a conduit la milice depuis Windsor jusqu’à Amherstburg. L’année suivante, il a été fait prisonnier lors de la bataille de Moraviantown. Pendant son absence, les Américains ont pillé sa maison et sa femme est morte d’une fièvre.