Nos conseils scolaires ont gardé les élèves engagés jusqu’à la fin

On a été forcé de faire des pas de géants en matière d’enseignement et d’apprentissage à distance. Notamment chez Viamonde avec la plateforme TEAMS de Microsoft, qui sert aussi à des activités parascolaires, explique Mme Landry: «par exemple, nous avons instauré les Vendredis Viamonde avec un défi de codage du jeu vidéo Minecraft où l’on peut y construire des mondes virtuels». Certains clubs, comme des cours de zumba et des chorales, ont été maintenus à distance.

Les écoles utilisent également les réseaux sociaux pour lancer des défis aux élèves, que ce soit pour engager les enfants à développer leur créativité (livre préféré, jours spéciaux, recettes de cuisine), seuls ou avec leur entourage via des activités ludiques, ou pour entretenir sa santé physique.

Mme Landry rapporte que certaines écoles ont distribué des balles de tennis et cordes à sauter aux familles pour encourager le sport à la maison… «Nous avons même accueilli en webinaire le gardien de but du Toronto FC, Quentin Westberg, qui a donné ses conseils aux élèves pour rester en forme!»

Mois des Premières Nations

Dans les écoles du conseil MonAvenir, ce n’est pas la distanciation qui empêche de célébrer pendant tout le mois de juin l’histoire et la culture autochtone (et, le 21 juin, la Journée nationale des Autochtones).

Un programme d’activités a été élaboré pour les élèves de la maternelle à la 12e année: les plus jeunes vont découvrir les symboles tels que la roue médicinale, le drapeau métis et l’inukshuk. Des élèves pourront créer des œuvres d’arts métis et seront encouragés à participer à des cercles de la parole avec leur communauté virtuelle. Au secondaire, des leçons d’histoire les amèneront à mieux comprendre les relations historiques et contemporaines entre les peuples autochtones et non autochtones.