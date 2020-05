Radio-Canada et TFO fêteront les finissants du secondaire

Les diffuseurs publics Radio-Canada Ontario et Groupe Média TFO lancent en duo un défi d’écriture et un rassemblement festif virtuel qui célébrera fièrement la fin du secondaire pour les élèves francophones de 12e année.

Le défi d’écriture, baptisé L’Expérience 20/20, invite les jeunes à rédiger leurs plus beaux discours de graduation à l’attention de leur école, de leurs camarades ou encore de leurs enseignants. Maximum: 500 mots; date limite: le 31 mai.

Le défi est lancé aux élèves francophones et francophiles de 12e année inscrits dans un conseil scolaire de l’Ontario. Les modalités de participation se trouvent sur la page Radio-Canada.ca/lexperience2020.

Les meilleurs discours en vidéo

Une dizaine de participants seront ensuite sélectionnés (en fonction de l’originalité et de la pertinence du texte) et invités à soumettre une vidéo de lecture de leur discours entre le 3 et le 7 juin. Certaines de ces vidéos seront présentées lors du grand événement virtuel du 19 juin, Le bal (dé)masqué.

«Il nous tenait à coeur d’offrir aux élèves du secondaire une tribune pour marquer ce rite de passage», de dire Pierre Ouellette, directeur de Radio-Canada en Ontario. «Avec ce concept inédit, les jeunes de chez nous pourront exprimer toute leur créativité, mais aussi leur gratitude envers leurs enseignants et leurs camarades de classe.»