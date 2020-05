Ontario: pas de retour à l’école avant septembre

Le gouvernement de l’Ontario prolonge la fermeture des écoles pour le reste de l’année scolaire, jusqu’en septembre.

La décision a été annoncée mardi. Elle se fonde sur les recommandations du médecin hygiéniste en chef, des responsables de la santé du Groupe de commandement de l’Ontario pour la lutte contre la COVID-19 et des experts médicaux de l’hôpital pour enfants de Toronto.

En parallèle, le gouvernement planifie la rentrée de septembre, la réouverture progressive des services de garde d’enfants et l’ouverture des camps d’été – de jour seulement – «qui n’aura lieu que si les tendances positives enregistrées par les principaux indicateurs de santé publique se maintiennent».

Les parents sont fixés

Les parents «savent maintenant que leurs enfants vont pouvoir continuer à apprendre chez eux, en toute sécurité», a déclaré le premier ministre Doug Ford, flanqué du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, et de la ministre de la Santé, Christine Elliott.

«Nous savons que la place des enfants est en classe, auprès de leurs camarades, et que c’est important pour leur bien-être physique et mental», explique le Dr Ronald Cohn, PDG de Sick Kids. Mais «prendre le temps de s’assurer que les mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections sont en place est une étape nécessaire dans notre approche prudente visant un retour sûr des élèves à l’école cet automne.»