Brasse-Camarade parmi les géants

Sans oublier des Canadiens: le groupe Rush, qui leur a confié la gestion de toutes ses archives vidéographiques, Rufus Wainwright et Alanis Morissette. Ou encore Lynda Lemay et Isabelle Boulay au Québec. Et ces noms ne sont que le sommet le plus visible de l’iceberg Fogo Labs.

Grammy, Emmy, Gemini, Juno

Au passage, les frères Lamoureux ont raflé une quinzaine de trophées. Dont un Grammy en 2009 (pour leur captation du spectacle Zappa Plays Zappa, que Dweezil a consacré à son père Frank), deux Emmy (dont un en 2011 pour la direction musicale du Concert On Broadway de Harry Connick Jr), deux Gemini et deux Juno.

Aujourd’hui, les deux musiciens sont devenus des cinéastes et producteurs influents. Des hommes d’affaires comblés, à la tête d’un petit empire dont les ramifications s’étendent de New York à Nashville, où Pierre a récemment déménagé pour y ouvrir une nouvelle antenne.

Et cet empire demeure canadien, puisque sa maison-mère, Cinémusica, a son siège… au Québec, la province même où Brasse Camarade se sentit boudé.

Voilà de quoi faire «un petit velours» à ces deux ex-gamins de Sudbury qui, entre 1991 et 1999, se souviennent avoir donné plus de 500 concerts au Canada et à l’étranger (aux Açores et au Portugal, en France dans le cadre des Jeux de la Francophonie de 1994, et aux États-Unis), sans toutefois réussir à faire au Québec une percée à la mesure de leurs ambitions.