Autour du monde à vélo, en famille, depuis 10 ans

Au Yukon et en Alaska l’été dernier, la famille Pasche – Céline, Xavier et leurs fillettes Nayla et Fibie – qui parcoure le monde à vélo depuis 10 ans, était de passage dans le village de Saint-Denis, en Saskatchewan, les 14 et 15 août derniers.

Originaire de la Suisse, le jeune couple a adopté le nomadisme. Ce qui ne devait être qu’un simple voyage au départ s’est transformé en véritable mode de vie. Sans maison ni adresse, ils se considèrent tout simplement citoyens du monde.

Le média fransaskois L’Eau vive les a rencontrés:

Comment vous est venue l’idée de tout quitter et de parcourir le monde à vélo?

Nous sommes partis de la Suisse en 2010. Le but était de partir pour 3 ans et rejoindre la Nouvelle-Zélande. Au bout de deux ans, nous nous sommes rendus à l’évidence que c’était plus qu’un voyage, c’était devenu un mode de vie.

Donc, tant qu’à en faire un mode de vie, nous avons décidé de fonder une famille.