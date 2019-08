Une famille suisse fait le tour du monde à vélo depuis 9 ans

Témoigner de la diversité et de la richesse du monde

Les enfants! Y a-t-il un meilleur vecteur de témoignage pour parler des traditions et de la culture d’un pays? Xavier et Céline Pasche ont créé et produit 14 publications appelées Enfants du monde. Découverte destinées aux enfants francophones ainsi qu’au corps enseignant.

Ces publications en couleur de 20 pages expliquent de façon simple les traditions et la culture des pays traversés: le Japon, la Corée, la Mongolie ou encore le Kirghizstan.

À Taiwan par exemple, les jeunes lecteurs peuvent découvrir l’une des plus importantes célébrations de la tribu des Bunun. Anthropologue de formation, Céline Pasche qui s’occupe de l’écriture apporte un éclairage inédit aux enfants.

«Les Bunun sont un peuple autochtone. Cela veut dire qu’ils étaient les premiers habitants de l’île de Taïwan. Ils ont donc des coutumes et traditions différentes de la majorité de la population, qui sont [sic] de la Chine. Ils ont une réputation de bons chasseurs et de combattants féroces. C’est pour cette raison que les deux plus importants festivals sont en lien à la chasse.» (Tiré de la page 5 du numéro 14 consacré à Taïwan.)