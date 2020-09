Une Journée des Franco-Ontariens qui dure… une semaine!

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et ses partenaires ont choisi le thème «Ensemble plus que jamais» pour le Jour des Franco-Ontariens 2020, ce vendredi 25 septembre, qui sera célébré «virtuellement» dans toute la province… à partir de ce lundi 21.

Comme chaque année, le drapeau franco-ontarien va flotter le 25 devant plusieurs hôtels de ville (dont celui de Toronto en direct sur YouTube à 9h), ainsi qu’à Queen’s Park (diffusé en direct à 10h45 sur www.mondrapeaufranco.ca).

Mais en cette année pas comme les autres à cause de vous-savez-quoi, la programmation culturelle implique L’écho d’un peuple, TFO, Le Réveil, le Collège La Cité, Amandine et Rosalie, le Festival franco-ontarien, la Francofête de Toronto et les 12 conseils scolaires de langue française de la province.

«La pandémie que nous traversons ne nous a pas freinés», de dire Carol Jolin, le président de l’AFO. «Au contraire, elle nous a permis en tant que communauté de nous ajuster et d’innover.»

La programmation

Toute la semaine: