La seule province bilingue du Canada pourrait-elle devenir «moins bilingue»?

C’est sur recommandation du rapport issu de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme que le gouvernement du Nouveau-Brunswick, alors dirigé par l’Acadien Louis J. Robichaud, avait décidé en 1968 d’instaurer le bilinguisme officiel dans sa province.

La Loi avait adoptée à l’unanimité à l’Assemblée législative le 12 avril 1969 et proclamée six jours plus tard, le 18, soit un peu moins de cinq mois avant la loi fédérale (7 septembre 1969).

Le Nouveau-Brunswick a donc été officiellement bilingue avant le Canada!

Statut équivalent de droit et de privilège

Cette première Loi stipule, à son article 3, que l’anglais et le français «sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick pour toutes les fins relevant de la compétence de la Législature» et qu’elles «bénéficient d’un statut équivalent de droit et de privilège».

Elle prévoit également que les projets de loi (c’est le mot «bill» qui est inscrit dans la Loi), les motions, procès-verbaux, rapports et toutes les futures lois émanant de l’Assemblée seront imprimés dans les deux langues.