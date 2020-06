Un nouveau conseil consultatif sur les défis des jeunes défavorisés en Ontario

Du racisme chez nous

Le racisme est moins pire au Canada qu’aux États-Unis, a commenté le premier ministre Doug Ford, mais l’Ontario a tout de même «une longue et douloureuse histoire de racisme et d’abus».

Jamil Jivani, avocat et militant, a souligné la douleur observée au cours des dernières semaines, suite à la mort de George Floyd le 25 mai sous le genou d’un policier à Minneapolis, qui continue de susciter des manifestations parfois violentes à travers les États-Unis et ailleurs, comme à Toronto samedi dernier et encore ce vendredi.

«Ces problèmes n’existent pas seulement quand tout le monde y porte attention. Les problèmes d’inégalité dans notre province existent depuis des décennies», a dit Jamil Jivani.

«Les jeunes issus de communautés défavorisées sont confrontés à de sérieux obstacles qui les empêchent de réussir dans notre économie. La CoViD-19 n’a fait qu’exacerber ces problèmes.»

Libéraux et Néo-Démocrates

À son arrivée au pouvoir, le gouvernement conservateur avait aboli le conseil jeunesse qui existait sous le gouvernement libéral précédent.