Au coeur des artistes, c’est le nom de la toute première édition d’un gala d’artistes amateurs franco-ontariens âgés de 50 ans et plus qui sera lancée ce vendredi 29 mai à 19h en Facebook Live.

L’événement est une présentation de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario et du Centre franco-ontarien de folklore.

Animé en direct par Chuck Labelle, ce gala mettra en vedette des musiciens et conteurs de 50 ans et plus résidant dans la région du Grand Sudbury.