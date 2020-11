Abel Maxwell a enregistré une chanson au Togo avec King Mensah

Mais à Montréal, Ottawa et maintenant Toronto, il a travaillé en finances et en communication, et il s’est lancé dans la motivation des jeunes. Mais il n’a jamais délaissé la musique, «ma vraie passion et ma vraie carrière», rappelle-t-il à l-express.ca.

Cette première entrevue à la radio togolaise a aussi incité une dizaine d’autres médias locaux à l’inviter à leur micro ou sur leur plateau, si bien qu’il en a fait une affiche de tournée!

Inspirer les jeunes

Avec son album comme carte de visite, il en a aussi profité pour encourager la jeunesse avec mon message de courage, détermination, espoir et optimisme. Les questions des intervieweurs et des auditeurs portaient d’ailleurs autant sur sa musique que sur son parcours original.

«Cet accueil des médias du Togo, pays dans lequel je n’étais pas retourné depuis 12 ans, a été une totale surprise.»

Pour voyager en pleine pandémie de CoViD-19, moins pire à Lomé qu’à Toronto, croit-il, il a dû à chaque étape subir des tests de dépistage (négatifs) et, au retour, passer deux semaines sans sortir de chez lui.