Abel Maxwell : garder une paix intérieure malgré l’adversité

Mais c’est presque un prétexte pour mousser sa musique, puisqu’on retrouve la motivation ou l’inspiration dans ses chansons et ses spectacles, et qu’il inclut toujours sa musique dans ses conférences de motivation. Il est «artiste avant tout», nous confirme-t-il.

Depuis le 28 mars, de son studio, il présente chaque semaine sur Facebook un interlude musical. «Il ne s’agissait pas uniquement de rester actif et pertinent pendant le confinement», dit-il, «mais aussi d’offrir des moments de paix et de méditation.»

«Je veux toujours amener les gens à se recentrer sur l’essentiel (la santé, la famille, les petits bonheurs de la vie…), et c’est justement ce que la pandémie nous oblige à faire.»

Il a tout de même hâte de pouvoir remonter sur scène et de continuer à aller à la rencontre de son public. Il tourne aussi beaucoup dans les écoles et les universités racontant son parcours, initiant les jeunes à la musique et en les inspirant à «croire en leurs rêves», ce qui devrait éventuellement être à nouveau possible.

Sans aller jusqu’à se qualifier d’«éternel optimiste» – «car, on le voit bien cet été, beaucoup de problèmes sociaux perdurent» – il est surtout «contre la violence» et il estime qu’on peut désamorcer les crises et tenir les conversations nécessaires sur le racisme, les inégalités et les conflits.