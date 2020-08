Abel Maxwell chantera avec Bruny Surin

Apparemment, l’athlète québécois chante et joue du piano lui aussi.

On se rappellera que Bruny Surin était le conférencier d’honneur de la grande fête annuelle du Centre francophone du Grand Toronto pour le Mois de l’histoire des Noirs en février dernier.

«Par cette initiative, Bruny Surin et moi comptons encourager nos audiences à garder le moral pendant la période de déconfinement progressif et montrer une forme inédite de collaboration entre le sport et la musique», explique Abel Maxwell.