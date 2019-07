Abel Maxwell sortira son quatrième album en février 2020

Une référence à son histoire personnelle, pour celui dont la famille ne croyait pas en son rêve de faire de la chanson son métier. Il n’a pourtant jamais baissé les bras et son talent est aujourd’hui reconnu et applaudi.

«J’aime encourager les gens et pour ce faire, j’utilise ma propre histoire. Je suis vraiment dans l’esprit de motiver les gens, peu importe les obstacles», à l’image de l’un de ses célèbres titres: Never Give Up.

Contradiction, album bilingue

Le prochain album d’Abel Maxwell, Contradiction, sortira le 20 février 2020. Le titre de cet album fait très justement référence aux obstacles de la vie évoqués dans le premier single, Victory. «Dans cet album, je joue avec les contrastes, les difficultés et les réussites de la vie», raconte le chanteur.

Autre aspect important du titre, ce mot contradiction existe à la fois en français et en anglais. «Je souhaite faire un album bilingue. Choisir un mot commun aux deux langues officielles du Canada est une façon pour moi d’inviter la communauté anglophone à nous rejoindre, nous les francophones».

Cet album comportera «2 ou 3 titres en anglais», nous confie le chanteur, tout en étant à «80% francophone».