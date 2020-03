Les 50 ans de l’OIF: un anniversaire en berne

On y détermine quatre domaines de coopération multilatérale: le développement, les industries de la culture et de la communication, les industries de la langue ainsi que le développement technologique couplé à la recherche et à l’information scientifique.

OIF depuis 2005

En 2005, l’ACCT devient l’OIF et représente maintenant 300 millions de personnes dans le monde. Elle regroupe 88 États et gouvernements ayant la langue française en commun (5e langue mondiale actuellement).

Le Canada compte quatre sièges au sein de l’OIF: en plus de la représentation fédérale, la province du Nouveau-Brunswick et la province de Québec en sont membres à part entière, et la province de l’Ontario y a un statut d’observateur.

Chaque année, il contribue à hauteur de 40 millions $ au fonctionnement de cette institution.

L’enseignement

Les pays membres doivent affronter un même défi: maintenir la langue française à flot, et cibler leurs efforts sur l’enseignement français. Pas si facile dans un monde en perpétuelle évolution, une structure qui semble de plus en plus géopolitisée, et des budgets en baisse.