Jean-Rock Boutin au service des aînés

Jean-Rock a suivi ce conseil et a cofondé FrancoQueer, puis Action positive VIH/sida à Toronto.

«Je ne m’étais jamais vu comme un militant gai, mais comme le dit Diane Dufresne dans la chanson Hollywood Freak, “Faut qu’y en aye qui le fasse, pis je donnerai pas ma place!”»

Jean-Rock et son partenaire actuel, Jason Brown, ont aussi appuyé la première rencontre LGBTQ francophone à Hamilton, où il vit depuis trois ans.

De la théologie au communautaire

Jean-Rock a collaboré comme concepteur et coordonnateur du projet Histoires de Fiertés, un site internet qui présente les récits de vie de six personnes de l’Ontario français, aînées et LGBT (2012). On lui doit aussi le documentaire 70 ans… et au placard, réalisé par Médiatique pour Radio-Canada en 2014.

Il est présentement président de la Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO).