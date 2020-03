La communauté LGBTQ francophone de Hamilton se rencontre

Plusieurs ont aussi souligné l’utilité d’assurer une présence active de la communauté LGBTQ à la FrancoFEST les 19 et 20 juin prochains. C’est le Centre francophone Hamilton qui organise ce plus grand festival d’arts et de culture dans la péninsule du Niagara depuis 35 ans.

Une minorité dans une minorité

La coordonnatrice culturelle du Centre francophone Hamilton, Julie Jardel, et le cofondateur de FrancoQueer, Jean-Rock Boutin, ex-Torontois maintenant résident de Hamilton, ont assuré la logistique de la rencontre du 3 mars.

Ils jugent essentiel d’offrir «un espace positif, inclusif et sécuritaire pour les LGBTQ et leurs alliés de la région de Hamilton-Burlington-Niagara».

En Ontario, les francophones de la communauté LGBTQ forment une minorité (sexuelle) dans une minorité (linguistique). La rencontre à Hamilton démontre qu’il faut souvent mettre les bouchées doubles pour briser l’isolement.