Ça bouge chez les Libéraux ontariens

Sondage favorable, acquisition de la députée Amanda Simard, plateformes franco-ontariennes chez au moins deux des six candidats au leadership: ça bouge cette semaine chez les Libéraux ontariens.

Se relevant de sa cuisante défaite de juin 2018, le Parti libéral de l’Ontario – qui ne comptait plus que cinq représentants à l’Assemblée législative depuis les départs de Nathalie Des Rosiers et Marie-France Lalonde – arrive en tête d’un récent sondage Pollara avec 33% des intentions de vote, contre 29% pour les Conservateurs au pouvoir, 27% à l’opposition officielle néo-démocrate et 9% pour les Verts et leur unique député.

Amanda Simard

Jeudi, le chef intérimaire John Fraser a accueilli dans le camp libéral la députée indépendante de Glengarry–Prescott–Russell Amanda Simard, qui avait quitté le parti de Doug Ford l’an dernier après les reculs infligés aux Franco-Ontariens.

«Ceux qui me connaissent le savent: j’ai toujours été fiscalement responsable et socialement progressiste, au centre, pragmatique», a expliqué Amanda Simard.

Elle dit avoir pris son temps (un an) parce que «ce n’était pas une décision à prendre à la légère. La conclusion est claire: c’est le Parti libéral de l’Ontario qui partage mes valeurs et qui respecte et comprend réellement les gens de chez nous, nos particularités, nos défis et nos besoins.»