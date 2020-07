Marché virtuel pour les friands de produits afro-canadiens et caribéens

D’où l’idée de créer une place de marché électronique dans le but de faire «d’une pierre deux coups: permettre aux commerçants ethnoculturels de maximiser leurs ventes, et permettre aux acheteurs de découvrir leurs produits et d’y accéder à tout moment où qu’ils se trouvent.»

Entrepreneurs

Les entrepreneurs cibles – clients de Afromart – incluent toutes les personnes physiques et morales qui produisent ou commercialisent les marchandises ethniques dans toutes les régions du Canada, quelle que soit leur origine, africaine ou caribéenne, détaille Baswe IIunga.

«Nous sommes toujours à la recherche de partenaires» , précise l’instigatrice du marché virtuel.

Produits



Les produits vendus via Afromart proviennent d’entreprises typiquement africaines et caribéennes basées au Canada. «Nous visons éventuellement d’élargir le site à l’international», mentionne Mme llunga.

Le marché virtuel propose une ample diversité de produits: