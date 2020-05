«La pandémie, c’est la mort des funérailles!»

Entre le 15 janvier et le 19 mai, l’Ontario a enregistré plus de 22 000 cas de CoViD-19, dont près de 2 000 décès. Et, bien sûr, des dizaines de milliers d’autres personnes ont continué de mourir d’autres causes.

Comment les entrepreneurs en pompes funèbres ou les thanatologues tirent-ils leur épingle du jeu en ces temps de pandémie?

Toutes les entreprises funèbres de la province sont régies par l’Autorité des services funéraires et cimetières de l’Ontario et sont soumises à des protocoles sévères. Cet organisme dicte des règles très strictes à suivre en temps de pandémie.

Encourager la participation



Le 1er mai 2020, Daniel Lafleur a vendu la Maison funéraire & Chapelle Lafleur, qui dessert Casselman, Embrun et Russell dans l’Est ontarien, après 45 ans comme thanatologue.

Pour lui, il a toujours été très important d’encourager la famille et les amis à participer aux services funèbres d’un être cher.