Le métro de Toronto sera prolongé vers le Nord

Déjà sorti des frontières de la ville de Toronto pour rejoindre le Vaughan Metropolitan Centre, passé l’Université York et Pionneer Village, le métro de Toronto s’étendra dans la région de York au-delà de la station Finch.

Le gouvernement provincial, la ville de Toronto et la municipalité régionale de York ont formalisé cette semaine leur entente de 2019 pour allonger la ligne Yonge pour desservir Markham et Richmond Hill.

L’accord signé par les ministres Caroline Mulroney (Transports) et Kinga Surma (Transports dans la RGTH: Région du Grand Toronto et de Hamilton) établira le cadre des rôles, des responsabilités et des mécanismes de financement potentiels pour la province et la région de York pour ce projet.