Travailler, c’est trop dur… (air connu)

Déjà au début mai, le chef démissionnaire du Parti conservateur du Canada, Andrew Sheer, exprimait des craintes envers de possibles effets négatifs de l’aide directe du fédéral, notamment qu’elle pourrait encourager certains Canadiens à ne pas retourner au travail et ainsi contrer les efforts des provinces visant à relancer l’économie.

Il proposait de permettre aux bénéficiaires de gagner plus que 1 000 $ par mois, au moyen d’une échelle graduée, et d’ainsi soustraire une portion de la PCU. De plus en plus de gens sont de son avis.

Inquiétudes chez les économistes aussi

«Au tout début, c’était absolument essentiel d’avoir un programme du genre. Et c’était urgent qu’on le mette en place», estime Pierre-Marcel Desjardins, économiste et directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton.

«Cela a fait en sorte que l’économie n’a pas ralenti autant qu’elle aurait pu. Le problème maintenant, c’est qu’après avoir confiné l’économie pendant plusieurs semaines, on veut rouvrir. Ce qu’on a présentement, c’est un frein à l’accélération progressive à un retour à une économie ou à un niveau d’activités qui pourrait autrement être possible.»

Plusieurs joueurs dans le secteur du travail auraient souhaité que le gouvernement modifie les règles du jeu lorsqu’il a prolongé la PCU et ont été déçus du statu quo.