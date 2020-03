Biologie à Glendon : les étudiants de la professeure Laura McKinnon travaillent vraiment «sur le terrain»

Grâce au suivi écologique sur le campus, les étudiants font des contributions importantes à notre connaissance de l’écologie urbaine.

Les trajectoires des oiseaux migrateurs

Dans son laboratoire de recherche, Laura McKinnon et ses étudiants travaillent principalement sur les oiseaux qui nichent dans l’Arctique canadien, là où les espèces d’oiseaux migrateurs sont nombreuses, telles que le bécasseau à croupion blanc, le bécasseau de Baird, le pluvier bronzé et le bécasseau maubèche.

Cependant, certaines espèces sont en danger. Le changement climatique est une préoccupation inhérente aux recherches sur les oiseaux migrateurs insectivores nichant dans l’Arctique.

Laura McKinnon soutient en effet que ces oiseaux dépendent fortement du pic d’abondance d’insectes. Quand les températures augmentent, le pic d’insectes se fait plus tôt dans la saison et perturbe la reproduction des oiseaux. Quand les œufs éclosent après le pic d’abondance d’insectes, la croissance et la survie des oisillons sont plus à risque.

Certaines espèces s’adaptent, mais d’autres restent fragiles. Les étudiants de cycle supérieur de la professeure McKinnon sont en train de monter des études à Churchill, au Manitoba, et dans d’autres sites de l’Arctique afin de mieux comprendre ces risques.