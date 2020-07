Trois commissaires enquêteront sur la CoViD-19 dans les foyers de soins de longue durée

Comme promis au plus fort de la pandémie, alors qu’on avait appelé les Forces armées canadiennes en renfort dans des centres de soins de longue durée, le gouvernement de l’Ontario vient d’annoncer la composition et le mandat de sa commission d’enquête indépendante sur la CoViD-19 dans ces foyers.

Trois commissaires se pencheront sur la manière dont le coronavirus s’y est propagé, les conséquences de ces éclosions pour les résidents, le personnel et leur famille, et l’adéquation des mesures prises par la province et d’autres parties.

Le juge en chef adjoint Frank N. Marrocco en sera le président. Il sera assisté d’Angela Coke, ancienne cadre supérieure de la fonction publique de l’Ontario, et du Dr Jack Kitts, ex-PDG de l’Hôpital d’Ottawa.

La commission d’enquête formulera évidemment des conseils sur la manière de mieux protéger les résidents et le personnel des foyers de soins de longue durée contre toute éclosion future.