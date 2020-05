Une commission indépendante sur les soins de longue durée

«Le système de soins de longue durée de l’Ontario est défaillant», reconnaît la ministre. «Une commission indépendante et non partisane est le meilleur moyen de mener un examen rigoureux et accéléré.»

La commission fournira des conseils sur la manière d’améliorer le système de soins de longue durée et de mieux protéger les résidents et le personnel contre toute nouvelle épidémie.

