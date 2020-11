Un premier album de Noël pour Céleste Lévis

La chanteuse originaire de Timmins, Céleste Lévis, a lancé sa deuxième chanson de 2020, Noël, toi et moi, le 6 novembre. Il s’agit d’un extrait de son nouvel album Noël tout autour, qui sera distribué sur les plateformes numériques le 27 novembre.

Le projet comprend un album bilingue avec huit chansons originales et deux reprises.

Avec joly

On parle ici d’un projet de couple: cet album a été créé en collaboration avec son fiancé, Marc-Antoine Joly, qui se présente sous le nom d’artiste Joly.

Il a participé aux arrangements et à la réalisation avec Céleste en plus de jouer de la guitare électrique et acoustique ainsi du clavier. Il a également travaillé en collaboration avec son frère Simon Joly pour le mixage et le matriçage.