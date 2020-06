Xavier Kleinermann: une première vie dans les méandres de la Légion du Christ

En substance, le jeune homme promet de toujours rester pauvre (le seul objet qui lui appartient est un petit crucifix), de ne pas avoir de relations sexuelles (incluant la masturbation), et d’obéir aveuglément à ses supérieurs et plus largement à l’Église sans jamais la critiquer ou la remettre en question.

Les doutes commencent à poindre

Après les vœux, Xavier est envoyé en Espagne dans une communauté beaucoup plus vaste. Son univers s’entrouvre légèrement : il est désormais autorisé à lire quelques journaux choisis et à voir quelques films, dont les scènes de sexe ou de nudité sont néanmoins censurées.

C’est là qu’on lui apprend les déboires dont les Légionnaires sont aux prises. «Un jour le supérieur nous a appelés dans la salle de conférence et nous a appris que l’église s’est prononcée et que notre fondateur doit se retirer de la vie publique pour faire pénitence. Notre vœu de charité (ne pas critiquer les supérieurs) est également supprimé. Ils ne nous ont jamais dit pourquoi juste que c’était une persécution venant des ennemis de l’église», se souvient-il.

Le Pape Benoît XVI, bien moins conciliant envers les Légionnaires que son prédécesseur, met en œuvre quelques changements dans le mouvement et leur retire le vœu de charité dans un désir de purifier l’image de l’Église qui n’en finit pas d’être en proie aux scandales.

Bien sûr, à cette époque, Xavier est laissé dans l’ombre et ne comprend pas pourquoi Marcial Maciel, qui était jusque-là présenté comme un modèle absolu par la congrégation et le Saint par excellence, est soudainement relégué au statut de persona non grata.