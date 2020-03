Quatre romans écrits à quatre mains par Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé

Si des milliers de jeunes connaissent la vie et les exploits d’Étienne Brûlé, le premier Blanc à avoir mis les pieds en Ontario en 1610, c’est grâce aux trois romans de Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé.

Leur trilogie écrite à quatre mains et publiée en 2010 et 2011 a été suivie, en 2014, d’un quatrième roman, cette fois au sujet du Règlement 17. Ces deux enseignants à la retraite ont su intéresser les jeunes à la lecture et à l’histoire.

Étienne Brûlé

Professeurs de français et d’histoire pendant plus de vingt ans à l’école secondaire régionale Glengarry d’Alexandria, devenue Le Relais, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé ont vite remarqué que les jeunes, des garçons surtout, s’intéressaient peu à la lecture.

De là est né le projet d’un roman sur un personnage de leur âge: Étienne Brûlé qui a accompagné Champlain en Huronie au début du XVIIe siècle.

Trois tomes

Tout ne pouvait se résumer en un seul bouquin. Il aura fallu trois tomes – Étienne Brûlé, le Fils de Champlain; Étienne Brûlé, le Fils des Hurons; et Étienne Brûlé, le Fils sacrifié – tous publiés aux Éditions David.