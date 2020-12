Le Club canadien de Toronto développera la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario

Et dans son budget 2020, la province maintient le Fonds de secours de 2 millions $ sur deux ans pour les organismes francophones sans but lucratif, supervisé par un groupe de travail du ministère des Affaires francophones et de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Par ailleurs, le rôle traditionnel du PAFO (Programme d’appui à la francophonie ontarienne d’un million $ par année) est maintenu, mais plusieurs des projets communautaires qui lui sont soumis sont teintés par les conséquences des mesures de confinement face à la pandémie.

Et des organismes comme le Conseil de la coopération de l’Ontario et la Fondation franco-ontarienne gèrent aussi divers fonds d’urgence et activités de mentorat. Ces organismes vont sans doute faire partie d’une deuxième vague d’adhérents à la nouvelle Fédération, espère Dominic Mailloux.