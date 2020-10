500 000 $ pour monter un Réseau économique francophone

Contrecarrer la pandémie

Elle espère que ce financement permettra de relancer l’économie dans l’Ontario, la CoViD-19 ayant grandement affecté les PME francophones. «Le virus n’aide pas, plusieurs activités ont été annulées», souligne l’entrepreneuse.

Le lien entre la crise sanitaire et le nouveau financement a été souligné par le gouvernement de l’Ontario. «Cet investissement permettra aux Franco-Ontariens de continuer d’avoir accès aux biens et services dont ils ont besoin et de surmonter les difficultés auxquelles les entreprises du milieu francophone sont confrontées en raison de la CoViD-19», a déclaré la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Des PME franco-ontariennes devraient en émerger grâce à ce financement, souligne Nicole Guertin. Ce nouveau fonds d’investissement devrait atteindre davantage les investisseurs et le Réseau économique francophone vise à connecter les acteurs de la communauté. «C’est un bon moyen de faire un répertoire des PME francophone dans la province de l’Ontario», conclut-elle.

Glenn O’Farrell, l’ancien PDG de TFO qui est aujourd’hui conseiller spécial en développement économique auprès de la ministre des Affaires francophones, avance que «les entrepreneurs et le milieu des affaires francophones de l’Ontario tireront certainement parti de ces deux initiatives complémentaires qui contribueront à renforcer l’avantage économique que représente la francophonie de l’Ontario.»