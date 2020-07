Économie canadienne: amortir le choc de la crise… puis se relever

De plus, explique Josh Nye, des tendances économiques qui étaient présentes avant la pandémie ont été renforcées et risquent de devenir pérennes – le commerce en ligne étant l’exemple le plus frappant.

Le travail à la maison risque d’être là pour de bon, ajoute Josh Nye: «Nous sommes dans une expérience massive de télétravail et les résultats semblent positifs. Selon certains sondages, plusieurs entreprises disent qu’elles garderont une partie de leurs employés en télétravail même après la levée des restrictions.»

Selon Robert Kavcic, cela pourrait avoir un impact sur le parc immobilier dans les centres-villes: «Les édifices les plus importants seront toujours pleins, mais on pourrait voir des loyers commerciaux plus bas et peut-être un plus bas taux de capitalisation pour les investisseurs.»

Lente récupération

Josh Nye estime que «cette pandémie aura des conséquences économiques à long terme. La Banque du Canada prévoit qu’en 2022, le potentiel de l’économie canadienne sera 4% en deçà de ce qu’elle prévoyait avant la crise… et cela aurait été pire si le choc économique n’avait pas été amorti par l’action gouvernementale.»

Ces chiffres reflètent «l’absence d’immigration pendant la pandémie, un ralentissement dans les investissements d’affaires qui risque de se poursuivre pendant des années, une augmentation des faillites et une transformation des habitudes des consommateurs», explique Josh Nye.