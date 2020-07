Le déficit décuplé: le gouvernement navigue à vue

«Le directeur parlementaire du budget parlait d’autour de 250 milliards $, et là c’est beaucoup plus que cela, autour de 350 milliards $. Ça s’explique par des pertes de revenu du gouvernement, donc on voit que la situation a été beaucoup plus difficile pour le gouvernement: des pertes en impôts, en taxes et autres revenus.»

Le gouvernement a investi 236 milliards $ en mesures de soutien pour les particuliers et les entreprises, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

De plus, le choc économique entraîné par la crise a privé le gouvernement de 81,3 milliards $ en revenus.

Aux prochaines générations

Malgré l’importance de ce déficit, il ne faut pas s’alarmer outre mesure, évalue Geneviève Tellier.

«Le déficit reporte le fardeau sur plusieurs générations. C’est-à-dire que ce ne sont pas seulement les contribuables de cette année qui vont payer pour l’effort, mais c’est ceux des prochaines années aussi.»