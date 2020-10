L’économie sociale franco-ontarienne: un succès d’adaptation

«Ce sont ces valeurs qui animaient les gens à l’époque; ces gens qui ont créé des caisses populaires ou des coopératives agricoles», raconte-t-elle.

La leader en développement économique et communautaire, qui a formé plus de 37 000 personnes et accompagné plus de 600 organismes, entreprises d’économie sociale et coopératives, explique par ailleurs que l’économie sociale prend racine avant tout dans des actions concrètes et des approches globales tenant compte des besoins économiques, environnementaux, sociaux et culturels des personnes ainsi que des territoires.

Modèle à l’international

Ethel Côté se réjouit de l’impact positif d’entreprises d’économie sociale telles que la Place des Arts du Grand Sudbury, le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO), la Nouvelle Scène ou encore le Festival franco-ontarien (FFO), qui ont pour finalité de servir leurs membres ou la collectivité plutôt que d’engendrer des profits.

Selon elle, le modèle d’économie sociale du Canada est un exemple dans les espaces internationaux auxquels elle participe en tant que membre du Réseau international de promotion de l’économie sociale solidaire (RIPESS).

«De plus en plus, les gens, au-delà de la culture, tant francophones qu’anglophones et hispanophones, et même les peuples indigènes, partagent nos expériences, nos pratiques. Mieux: on apprend les uns des autres», se réjouit-elle.