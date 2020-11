Humour, chansons et annonces spéciales au 35e anniversaire du Club canadien de Toronto

Depuis mars, ses déjeuners-causeries mensuels sont remplacés par des webémissions où une ou plusieurs personnalités s’expriment sur les enjeux de l’heure.

Soutien aux jeunes

Fort de plus de 400 membres et d’encore plus d’invités, le Club continue d’afficher le succès économique des francophones de la plus grande ville du Canada.

Depuis trois ans, l’organisme soutient les jeunes entrepreneurs lors de son gala RelèveTO, rebaptisé RelèveON, devenu l’un des événements phares de l’année dans la francophonie ontarienne.

L’édition 2021 des Prix RelèveON sera d’ailleurs lancée au cours de la soirée du 3 décembre, qui comprendra une rétrospective vidéo soulignant l’historique du Club canadien de Toronto.