Le gala des prix RelèveON reporté au 1er octobre

C’est le jeudi 1er octobre, la pandémie maîtrisée, que se déroulera dans l’Atrium de Radio-Canada à Toronto le gala des Prix RelèveON du Club canadien de Toronto récompensant des jeunes entrepreneurs.

Le gala 2020 aurait dû avoir lieu ce 23 avril. En lieu et place, le Club canadien et ses partenaires Radio-Canada et la Société économique de l’Ontario ont annoncé les noms des finalistes.

«Devant l’afflux de candidatures de très haute qualité, la difficulté pour nos jurys a été de ne retenir que trois finalistes par catégorie», ont souligné Gabrielle Comtois et Alexandre Blanchard, coprésidents du Comité organisateur.

Cadres

Mathieu Langelier, Directeur général, Association Actuarielle Internationale

Alexandre Lemieux, Directeur général, Groupe Solutions de Gestion des Risques, Banque Nationale du Canada