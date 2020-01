Prix RelèveON des jeunes entrepreneurs: vous avez jusqu’au 14 février

De plus, le jury décernera un prix Coup de coeur à l’un(e) des candidat(e)s de son choix. Et le comité organisateur remettra son prix Hommage qui souligne le mérite d’un membre de la communauté francophone issu du milieu des affaires ou institutionnel de l’Ontario.

Faire rayonner les réussites

«Les Prix RelèveON ont pour objectif de célébrer et faire rayonner avec fierté les réussites de la nouvelle génération francophone en Ontario», explique le président du Club canadien, Dominic Mailloux.

Radio-Canada offrira encore aux finalistes et lauréats des Prix RelèveON «une vitrine qui saura les faire briller dans leur cheminement», selon Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada pour les régions de l’Ontario.

Partenaires

Pour cette édition 2020, les Prix RelèveON s’appuient sur des partenaires régionaux, notamment le RGA (Regroupement des gens d’affaires de la Région Nationale) dans l’Est de la province, et le Collège Boréal dans les régions Centre, Sud-Ouest et Nord.

Desjardins et Fix Auto restent partenaires officiels de l’événement, avec Radio-Canada, Air Canada, la Société économique de l’Ontario, le Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes, la Fondation franco-ontarienne, des entreprises comme Enterprise, AirStart, True North Safety, et des cabinets d’avocats comme Dentons, McCarthy Tétrault et Cassels Brock & Blackwell (commanditaire du buffet dînatoire du Gala).