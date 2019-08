Club canadien de Toronto: RelèveTO devient RelèveON

Jeune leader inclusif

Le gala RelèveON – 3e édition en comptant les deux premiers RelèveTO qui ont connu un vif succès dans l’atrium de Radio-Canada – aura lieu le 23 avril.

Aux trois catégories de prix «Jeune entrepreneur», «Jeune cadre» et «Jeune professionnel» s’ajoute cette année une catégorie «Jeune leader inclusif» ayant marqué positivement les minorités raciales, culturelles ou sexuelles.

Un prix «Coup de coeur», trouvé parmi les candidats dans les quatre catégories, ainsi qu’un prix Hommage, pour une grande carrière, seront également remis.

Visiteurs québécois ou français

Soulignant la présence au lancement de saison de visiteurs de la Jeune chambre économique de Montréal, Dominic Mailloux s’est également réjoui des liens que tisse de plus en plus le Club canadien de Toronto avec des groupes de gens d’affaires d’ailleurs, notamment du Québec et de France.