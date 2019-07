Consul de France à Toronto: Tudor Alexis succédera à Marc Trouyet

De plus, après le pique-nique du dimanche 14 juillet au parc Budapest, l’équipe du Consulat participera à une cérémonie de levée du drapeau français à Queen’s Park le 15 juillet à 12h00, en célébration de la Fête nationale française commémorant la prise de la Bastille, début de la Révolution de 1789.

Nombreux échanges

«Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux, de tous horizons et de toutes conditions, dont j’ai croisé le chemin de Winnipeg à Ottawa, en passant par Toronto, Waterloo-Kitchener et London depuis l’été 2015», écrit M. Trouyet.

«De l’innovation et des échanges commerciaux à l’employabilité des Français(-e)s en passant par la coopération culturelle et éducative, nombreux et variés ont été les domaines depuis lesquels j’ai eu le bonheur de faire avancer avec vous la coopération entre la France et l’Ontario et le Manitoba.»