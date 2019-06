Première remise de diplômes de La Cité à Toronto

Mobilité

Éducation en services à l’enfance, Pratiques en administration des affaires et Relations publiques étaient les trois programmes représentés lors de cette première cérémonie torontoise. La Cité à Toronto offre aussi des programmes de Journalisme, Préposé aux services de soutien personnel, Vente et représentation, et Service de la restauration.

La plupart des cours sont suivis chez des partenaires qui sont aussi des employeurs potentiels des diplômés. C’est le «modèle mobile» de La Cité à Toronto.

Le campus principal de La Cité est situé à Ottawa. Sa présidente directrice générale, Lise Bourgeois, a rappelé que «le programme enseigné à La Cité vous permet de rentrer dans le monde du travail».

«Ce n’est pas une fin, mais un début: le début de votre nouvelle vie», a dit Judith Charest à sa première cohorte de diplômées.