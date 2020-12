Pendant et après la covid: des fonds de solidarité, programmes de relance et incubateurs

«Le programme vise à accompagner de 20 à 25 personnes nouvellement immigrantes, confrontées à des difficultés d’intégration sociales et économiques.»

Financé par The Co-operator, Odyssée veut permettre aux participants de «structurer leurs idées et les orienter dans les bonnes prises de décisions, de développer des compétences entrepreneuriales et une connaissance des entreprises sociales et coopératives, et de rencontrer des partenaires et étendre leurs réseaux».

Les inscriptions en ligne sont ouvertes et, comme le programme de Hamilton, le programme sera disponible du 11 janvier au 31 mars 2021. Deux sessions d’information se tiendront en ligne: le mercredi 2 décembre à 12h et le mercredi 9 décembre à 17h.

Ces programmes s’ajoutent aux «Effet multiplicateur» de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, «Programme d’appui à la francophonie ontarienne» du ministère des Affaires francophones de l’Ontario, «Fonds pour les communautés résilientes» de la Fondation Trillium de l’Ontario, «Subventions pour des collectivités inclusives» du ministère ontarien des aînés et de l’accessibilité, «Fonds pour l’écosystème de l’entrepreneuriat des communautés noires» du ministère fédéral du Développement économique, ainsi qu’aux programmes d’autres institutions et ministères publics.