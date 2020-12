Reconfinement à l’échelle provinciale dès le lendemain de Noël

Alors qu’on enregistre en Ontario, en cette fin décembre, quatre fois plus de cas «actifs» de CoViD-19 qu’au printemps (20 000), et autant d’hospitalisations (1000), le gouvernement provincial ordonne un reconfinement à l’échelle provinciale d’au moins 2 semaines dans le Nord et 4 semaines dans le Sud à partir du 26 décembre.

Toutes les écoles primaires et secondaires publiques et privées devront passer à l’enseignement à distance à la rentrée du 4 janvier. L’enseignement en personne reprendra au primaire le 11 et au secondaire le 26.

Briser la tendance

Même si le confinement sévère des régions les plus touchées – Toronto en tête – n’a pas empêché une progression constante du nombre d’infections depuis deux mois, le premier ministre Doug Ford estime que cette nouvelle «pause» provinciale après Noël «contribuera à briser la tendance, préservera la capacité du système de santé et protégera les personnes les plus vulnérables et celles qui leur apportent des soins».

La plupart des restrictions s’appliquaient déjà en zones «grises» comme Toronto, notamment la limitation des rassemblements à l’intérieur aux membres d’un même ménage, et l’interdiction des achats en personne dans la plupart des commerces de vente au détail.

La collecte sur le trottoir et la livraison peuvent continuer. Les supermarchés continueront de fonctionner à 50% de leur capacité.