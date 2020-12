14 jours d’isolement pour la covid, c’est contreproductif

Deux jours avant les premiers symptômes

Selon une méta-analyse de 79 études sur la covid, publiée le 19 novembre dans The Lancet, les porteurs du virus commenceraient à être contagieux deux jours avant de ressentir les premiers symptômes, et le demeureraient ensuite pendant environ cinq jours.

Certes, certaines études ont signalé des cas extrêmes où des personnes présentant un système immunitaire en très mauvais état ont été contagieuses pendant 15 jours ou même jusqu’à 20 jours, mais cela demeure exceptionnel.

Charge virale exagérée

L’approche prudente surestime peut-être le problème posé par les 20% de malades dont les tests viraux demeurent positifs après plus de 7 jours.

En effet, dans les tests PCR (l’acronyme anglais pour Polymerase Chain Reaction) utilisés pour diagnostiquer la maladie, les fragments d’acides nucléiques viraux présents dans les prélèvements sont «amplifiés» en une série d’opérations (ou «cycles»). Une personne dont la charge virale est élevée peut obtenir un test positif à partir d’une vingtaine de cycles d’amplification.

Or, le diagnostic positif des patients, après plus de sept jours, requiert la plupart du temps des niveaux d’amplification beaucoup plus élevés, à un seuil de 30 ou 35 cycles… Cela indiquerait que leur charge virale est plutôt faible et qu’elles seraient moins contagieuses.