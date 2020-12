Magasins fermés: les consommateurs se concentrent ailleurs

Le gouvernement Ford ne permettra pas l’ouverture partielle des commerces non essentiels dans les zones en confinement (Toronto et Peel) même après qu’une quarantaine de grands détaillants comme La Baie et Canadian Tire lui en aient fait la demande.

Les commerces à grande surface ont écrit, dans une lettre adressée au premier ministre Doug Ford et à la ministre de la Santé Christine Elliott, que la stratégie de l’Ontario de fermer toutes les entreprises non essentielles dans les zones en confinement n’a pas mené à une réduction du nombre de consommateurs dans les magasins.

Concentration et déplacements

Au contraire, jugent-ils, cette stratégie a plutôt eu un effet de concentration des clients dans les magasins toujours ouverts.

Les commerçants croient aussi que la politique actuelle de l’Ontario mène les gens dans les régions en confinement comme Toronto et Peel à se déplacer vers des régions où les entreprises sont ouvertes, posant ainsi «un risque encore plus grand pour la santé publique».

Par ailleurs, ces grandes entreprises qui ont été forcées de fermer déplorent que très peu des cas de la CoViD-19 ont été associés à des environnements de vente au détail, selon les statistiques de la santé publique de l’Ontario.