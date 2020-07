Une nouvelle école secondaire catholique à Brampton

– l’agrandissement de l’école secondaire Père-René-de-Galinée à Cambridge.

Le Csc MonAvenir accueille cette année plus de 17 500 élèves au sein de 47 écoles élémentaires, 1 école intermédiaire, 11 écoles secondaires et 2 écoles élémentaires et secondaires établies sur un territoire qui s’étend de la péninsule du Niagara à Peterborough et de Toronto à la baie Georgienne.