Business France attire les Français à Toronto

Dans le cadre des activités liées à la section Export, Business France accompagne les sociétés françaises vers le Canada, et notamment vers l’Ontario.

«Nous organisons par exemple des missions collectives ciblées par secteur d’activité, comme le French Fab Booster North America (pour l’industrie 4.0), ou Collision (pour les nouvelles technologies). Nous organisons également des opérations de découvertes et de tests de vins français auprès des acteurs clefs du secteur, et nous accueillons des délégations d’entreprises ou de régions.»

L’agence répartit ses services en quatre secteurs d’activité principaux: technologie et industrie, agrotechnologie, art de vivre et service, santé.

Un intérêt croissant pour Toronto

«Si la majorité de nos opérations restent liées à Montréal et au Québec, la tendance évolue, et les entreprises françaises s’intéressent de plus en plus à Toronto. Nous avons en effet accompagné des délégations de certaines régions françaises particulièrement intéressées, notamment Auvergne Rhône Alpes et Région Sud.»

«On observe également que de plus en plus de sociétés françaises s’implantent à Toronto, comme Décathlon, Okaïdi, La Durée, ou encore Mazars.»